13 вересня в Україні відзначають День програміста. Факти ICTV зібрали найкращі привітання нашим кодерам.

День програміста відзначають у 256-й день року (2019 – невисокосний рік, тому свято випадає на 13 вересня).

День неофіційного професійного свята програмістів має символічне значення. Число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта, відомої одиниці вимірювання обсягу даних.

Число 256 обрано також тому, що це максимальний степінь числа 2, який не перевищує кількості днів у році.

Читайте: Що подарувати програмісту – 5 оригінальних ідей

Пропонуємо приєднатися до свята і привітати кодерів:

* * *

Загадкова особливість програмістів у тому, що ви не знаєте, що вони роблять, поки не закінчать. Щасливого Дня програміста!

* * *

Будьте вдячні програмістам, вони розробляють нові щодня. З Днем програміста!

* * *

Легенди кажуть, що деякі програмісти продовжують писати коди в раю. З Днем програміста їх теж!

* * *

Printf (“З Днем програміста”) усіх. Програмісти повинні це зрозуміти…

* * *

Функція (Прокинутися) Запуск: (Встати з ліжка) Функція: (Пропустити сніданок) Запуск: (Робота). Це те, що програмісти роблять щодня. Щасливого Дня програміста!