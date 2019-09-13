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День програміста – найкращі СМС-привітання

13 вересня в Україні відзначають День програміста. Факти ICTV зібрали найкращі привітання нашим кодерам.

День програміста – найкращі СМС-привітання

День програміста відзначають у 256-й день року (2019 – невисокосний рік, тому свято випадає на 13 вересня).

День неофіційного професійного свята програмістів має символічне значення. Число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта, відомої одиниці вимірювання обсягу даних.

Число 256 обрано також тому, що це максимальний степінь числа 2, який не перевищує кількості днів у році.

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Пропонуємо приєднатися до свята і привітати кодерів:

* * *

Загадкова особливість програмістів у тому, що ви не знаєте, що вони роблять, поки не закінчать. Щасливого Дня програміста!

* * *

Будьте вдячні програмістам, вони розробляють нові щодня. З Днем програміста!

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Легенди кажуть, що деякі програмісти продовжують писати коди в раю. З Днем програміста їх теж!

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Printf (“З Днем програміста”) усіх. Програмісти повинні це зрозуміти…

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Функція (Прокинутися) Запуск: (Встати з ліжка) Функція: (Пропустити сніданок) Запуск: (Робота). Це те, що програмісти роблять щодня. Щасливого Дня програміста!

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