День програміста у 2019 році припадає на 13 вересня. Листівки з Днем програміста підготували Факти ICTV.

День програміста відзначається щороку на 256-й день року – 13 вересня. Якщо рік високосний, то програмісти святкують 12 вересня.

Вибір числа 256 вважається невипадковим. Воно відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного 8-бітного байта – поширеної одиниці вимірювання обсягу даних.

В Україні це свято не визнано офіційним. На неофіційному рівні його святкують також у Аргентині, Ізраїлі, Бангладеш, Чилі, Бразилії, Мексиці, Австрії, Німеччині, Канаді, Китаї, Хорватії, Чехії, Франції, Індії, Бельгії, Австралії, Польщі, Румунії, Ірландії, Італії, Сербії, Словенії, Великій Британії та США.

Привітання з Днем програміста підготували для вас Факти ICTV.



























День програміста – привітання в картинках / 7 фотографий

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До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем програміста у віршах.