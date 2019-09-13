Яким буде 13 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День доволі активний і, можливо, потребуватиме виходу енергії. Сьогодні переважатиме розсудливість, розум та увага – апелювати до почуттів марно.

Якщо хочеться якихось романтичних відносин, побачень з партнером, то краще перенести зустріч, щоб не наштовхнутися на нерозуміння.

Однак якщо замість чуттєвих поглядів і дотиків до смаку більше інтелектуальні бесіди і спільне вивчення чогось нового, то зустріч може пройти успішно.

Це стосується і сфери краси – не найвдаліший день для походу зі стилістом і підбору особового образу для себе. Хоча сьогодні вийде заощадити на вбранні.

Ухвалювати серйозні рішення в плані стосунків також небажано. Бажання вивчити питання щодо зачаття і виношування без необхідності термінового втручання – краще все таки перенести на інший день.

Сьогодні добре присвятити час духовному розвитку, можна зробити очищення простору, особливо на тонкому рівні.

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Несприятливо: початок поїздок і подорожей, підстригання нігтів, стрижка волосся.