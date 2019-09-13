14 вересня Дніпро відзначає свій 243-й День народження. Факти ICTV зібрали список яскравих заходів до Дня міста.

День міста Дніпро відзначатиме цілих три дні. Стартують заходи у п’ятницю, 13 вересня. Увечері на містян чекає виставка тюнінгованих авто Dnepr Fast Car. Цього року захід відбудеться на площі біля Державного цирку о 19.00.

Але справжня феєрія свята чекає на містян 14 вересня.

О 9.00 відкриється гастрономічна локація. Фестиваль триватиме до 15 вересня. З 11.00 розпочнеться ярмарок майстрів народного мистецтва.

Турнір за звання Найсильніша людина України 2019 стартує о 13.00. Силачі підніматимуть суперважкий снаряд, виготовлений спеціально до турніру. Труба довжиною 12 метрів важить 1 280 кг. Розпочнеться видовище о 17.00.

Святковий концерт стартує о 19.00, на якому виступлять зіркові гості Оля Полякова та Jerri Heil.

Всі ці заходи пройдуть на набережній Дніпра Фестивальний причал.

На Січеславській набережній з 10.00 до 19.00 розміщуватиметься інтерактивна зона від Інтерпайп. Там очікується баттл саморобних роботів, віртуальний тур заводом і фото з Бамблбі.

Там же о 17.00 стартує водне шоу. Річкою до фонтану пропливуть 150 спортивних човнів, а колону замкнуть дівчата у костюмах супергероїв, які пливтимуть на сапбордах.

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На Монастирському острові з 10.00 проходитиме Всеукраїнський лицарський фестиваль. Гості фестивалю зможуть взяти участь у лицарських поєдинках разом з півсотнею бійців з різних куточків України.

А з 10.00 до 19.00 проходитиме фестиваль повітряних зміїв KiteFestMirozdanie.

О 14.00 на Заводській набережній, біля озера на житловому масиві Червоний камінь, почнеться фестиваль електронної музики Стихія звуку. На гостей чекає виступ діджеїв, Pj Show, змагання на саморобних авто і катання на величезній повітряній кулі.

У парку Сагайдачного о 13.00 почнеться рок-фестиваль. Для гостей виступлять La La Band, TremTilо, Yangely, Vocation Band і Royal Flush Band. Спеціальним гостем стане гурт TARTAK.

До речі, Факти ICTV писали, куди піти у вересні у Києві.