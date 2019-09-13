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Факти / Lifestyle

Повний місяць 14 вересня: що не можна робити та рекомендації

Перший осінній повний місяць припадає на 14 вересня. Що не можна робити і до яких рекомендацій потрібно прислухатися – в матеріалі Фактів ICTV.

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Повний місяць у вересні настане 14 числа – в суботу. Астрологи попереджають, що він буде непростим.

У цей час краще добре відпочити, однак перегляд соцмереж, перемикання телеканалів, лежання на дивані – погані варіанти.

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Якщо хочете вже щось подивитися, то нехай це буде хороший фільм.

Відмовтеся від з’ясування стосунків з близькими. Сварки, ревнощі та лайку вилучіть зі свого дозвілля.

Крім того, астрологи наполягають на тому, що у цей день не можна давати обіцянки, які в подальшому для вас стануть лише тягарем.

Що не можна робити у повний місяць:

  • Тримати негатив у собі.
  • Проводити важливі зустрічі та переговори.
  • Займатися важкою фізичною працею.
  • Переїдати.
  • Відвідувати лікарів.
  • Піддаватися будь-яким спокусам.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.

Фото: Unsplash

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