Перший осінній повний місяць припадає на 14 вересня. Що не можна робити і до яких рекомендацій потрібно прислухатися – в матеріалі Фактів ICTV.

Повний місяць у вересні настане 14 числа – в суботу. Астрологи попереджають, що він буде непростим.

У цей час краще добре відпочити, однак перегляд соцмереж, перемикання телеканалів, лежання на дивані – погані варіанти.

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Якщо хочете вже щось подивитися, то нехай це буде хороший фільм.

Відмовтеся від з’ясування стосунків з близькими. Сварки, ревнощі та лайку вилучіть зі свого дозвілля.

Крім того, астрологи наполягають на тому, що у цей день не можна давати обіцянки, які в подальшому для вас стануть лише тягарем.

Що не можна робити у повний місяць:

Тримати негатив у собі.

Проводити важливі зустрічі та переговори.

Займатися важкою фізичною працею.

Переїдати.

Відвідувати лікарів.

Піддаватися будь-яким спокусам.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.