Перший осінній повний місяць припадає на 14 вересня. Що не можна робити і до яких рекомендацій потрібно прислухатися – в матеріалі Фактів ICTV.
Повний місяць у вересні настане 14 числа – в суботу. Астрологи попереджають, що він буде непростим.
У цей час краще добре відпочити, однак перегляд соцмереж, перемикання телеканалів, лежання на дивані – погані варіанти.
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Якщо хочете вже щось подивитися, то нехай це буде хороший фільм.
Відмовтеся від з’ясування стосунків з близькими. Сварки, ревнощі та лайку вилучіть зі свого дозвілля.
Крім того, астрологи наполягають на тому, що у цей день не можна давати обіцянки, які в подальшому для вас стануть лише тягарем.
Що не можна робити у повний місяць:
- Тримати негатив у собі.
- Проводити важливі зустрічі та переговори.
- Займатися важкою фізичною працею.
- Переїдати.
- Відвідувати лікарів.
- Піддаватися будь-яким спокусам.
Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.