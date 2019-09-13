13 вересня відзначають День програміста. Факти ICTV склали список того, що подарувати кодеру на професійне свято.

Вибрати подарунок програмісту – завдання не з легких. Люди цієї професії заробляють достатньо, щоб купити собі необхідні речі, тому презент варто вибирати з особливою ретельністю.

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Добре, якщо у програміста є додаткові захоплення – фільми, книги або колекціонування вінілових платівок.

Факти ICTV склали список того, що можна подарувати на День програміста.

Столик для ноутбука з охолодженням

Багато програмістів люблять писати код на ліжку, але ноутбук незручно тримати на ногах або на животі. Також він сильно нагрівається.

Столик з подвійним охолодженням ідеально може вирішити цю проблему і послужить практичним подарунком для любителів попрацювати лежачи.

Левітуючий горщик

Левітуючий горщик дозволяє вирощувати улюблені рослини в повітрі. Горщик забезпечує рівномірне дозрівання і обертання рослин, дозволяючи дати повну насиченість повітрям і повноцінним сонячним світлом.

Будь-який програміст буде в захваті від такого високотехнологічного дива. Подарунок стане чудовою прикрасою робочого столу і буде викликати здивоване захоплення.

Бездротова сенсорна клавіатура

Звичайна клавіатура є у більшості людей, а от сенсорний девайс, який нібито зійшов з екранів фантастичного фільму, навряд чи.

Клавіатура зі скла та алюмінію, що підходить для iOS, Windows і Android, з підсвічуванням дозволяє відчути себе в офісі Залізної людини Тоні Старка.

USB підставка з підігрівом для чашки

USB-підставка для чашки не вимагає батареї або драйверів. Конструкція проста у використанні, просто підключіть її до USB-порту і на столі завжди буде гарячий напій. Підставка підтримає температуру на рівні 40°С.

Пристрій сумісний з будь-яким комп’ютером з USB-портом.

Подушка Вуса

Якщо довго працювати за комп’ютером, то кисті можуть втомлюватися. Щоб уникнути таких відчуттів, стане в нагоді подушка для рук.

Вона невеликого розміру і добре підтримує кисті біля клавіатури, роблячи процес роботи більш зручним.

Раніше Факти ICTV публікували інтерв’ю, про те, як навчитися IT і скільки можна заробити.