Дієтологи не радять вживати пиво з солоними продуктами, але якщо дуже хочеться – зрідка можна. П’ять найкращих закусок до пінного – у нашому матеріалі.

Закуски до пива повинні бути простими і швидко готуватися.

Ми склали рейтинг за їх популярністю серед любителів напою.

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П’ять найкращих закусок до пива

Сосиски – у вигляді хот-дога, запечені в духовці з гірчицею і сиром, приготовані на грилі – на будь-який смак.

Морепродукти – з пивом прекрасно поєднуються креветки, краби, восьминоги, копчена або в’ялена риба.

Раки – традиційний продукт до пива, вони доступніші за морепродукти, але не менш популярні.

Смажені курячі крильця – одна з найкращих закусок. Щоб вони вийшли ідеальними, потрібно крильця посолити, додати спеції за смаком, обваляти в борошні та посмажити на рослинній олії. Бажано їсти гарячими.

Горішки, сухарики, чіпси та картопля фрі. Ці продукти називають джанк-фуд (від англійського junk food – сміттєва їжа). У них багато шкідливих для здоров’я складових, вони перебивають пивний смак, тому не захоплюйтеся. Єдиний плюс – не вимагають приготування.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.