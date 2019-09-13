Масштабне міжнародне опитування показало, що сучасні політична, соціальна й економічна системи не роблять людей щасливішими.

Всесвітнє дослідження щастя та політичних поглядів, яке проводилося в 15 країнах на шести континентах, з’ясувало, що звичайні люди очікують, аби їхні уряди ставили щастя за основу своєї політики. Це може свідчити про різкий відхід від поширеної думки про те, що економічне процвітання – це ключ до задоволення електорату.

Уряди, які не ставлять щастя на перше місце, ризикують бути зметеними популістською хвилею.

Дослідження проводилося за ініціативи та під керівництвом українського бізнесмена й філантропа Віктора Пінчука напередодні 16-ї Щорічної зустрічі ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Серед ключових висновків звіту автори зазначають таке:

57,6% учасників опитування в усьому світі вважають щастя і здоров’я найважливішими факторами їхнього життя, навіть важливішими за матеріальні фактори, такі як прибутки чи кар’єрний успіх.

85,4% учасників опитування в усьому світі очікують, що їхні уряди гратимуть активну роль у збільшенні щастя своїх громадян.

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– Вже майже чверть тисячоліття демократії ґрунтуються на принципі, що “всі люди мають невід’ємне право на життя, свободу та прагнення щастя. Для забезпечення цих прав і створюються уряди”. Втім наше розуміння того, що сприяє щастю, і того, як уряди можуть забезпечити право на його пошук, залишається рудиментарним. Звіт проливає світло на ці питання, а його результати стануть істотним внеском у дебати про майбутнє демократії на довгі роки, – каже професор психології Гарвардського університету, автор книги Просвітництво сьогодні: Аргументи на користь розуму, науки та прогресу Стівен Пінкер.

Щасливіші люди набагато частіше схвалюють діяльність лідера нації та зрештою голосують за переобрання керівних партій. Водночас нещасливі люди набагато частіше мають глибокі популістські переконання, що свідчить про те, що низький рівень добробуту може бути одним із чинників поширення популізму.

– Щастя пропонує радикальну політичну історію, яка зосереджує увагу на справжніх і конкретних питаннях життя людей. Це переконливий новий наратив і вкрай необхідний спосіб зблизити людей у боротьбі за краще майбутнє, – заявив ініціатор дослідження Віктор Пінчук.

Нагадаємо, 12 вересня стартувала Щорічна конференція Ялтинська європейська стратегія. Сьогодні запланований вечірній прийом гостей, урочисте відкриття вже відбулося.