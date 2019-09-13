Щоб знайти пиво, яке полюбите, а не тільки терпите, потрібно докласти зусиль. Як обрати пиво за смаком – у матеріалі Фактів ICTV.

Перша порада з пошуку найкращого пива – зрозуміти, з чого воно зроблене. Пиво буває двох основних видів: лагер та ель.

Лагери мають світліший колір і смак, і є найбільш поширеними. Елі темніші, міцніші та мають сильніший, фруктовий смак.

Основними інгредієнтами пива є ячмінь, хміль, дріжджі та вода. Інші інгредієнти додаються, щоб дати кожному пиву свої унікальні характеристики.

Шукайте пиво з міні-пивоварень

Найкраще спробувати пиво, зроблене на міні-пивоварні. Авторські пивоварні зазвичай поширюють свій напій тільки на невеликій території, тому, коли ви подорожуєте, намагайтеся спробувати місцеве пиво.

А ще краще відвідати тури, які пропонують маленькі пивоварні. Це відмінний спосіб дізнатися більше про те, як вариться пиво, і, звичайно, спробувати безкоштовні зразки.

Під час дегустації нового пива використовуйте ті ж базові принципи, що і під час оцінки вина. Намагайтеся визначити колір, тіло, запах і смак пива.

Читайте: Як пити пиво, щоб не виріс пивний живіт

4 поради, як знайти пиво за смаком

Зовнішній вигляд: подивіться на колір – пиво може бути бурштинового, червоного, коричневого або чорного кольору. Оцініть прозорість пива. Якщо на краю келиха залишається пивне кільце, це зазвичай означає, що напій більш високої якості.

Аромат: спробуйте виділити різні запахи – як і у вина, у пива є букет. Він може бути хмільний, солодовий, квітковий або фруктовий.

Почуття у роті: пиво легке або повносмакове? Витратьте час, щоб розкуштувати це.

Смак: навіть новачки повинні бути у змозі насолодитися смаком пива. Хороший напій має широкий спектр смаків у кожному ковтку.