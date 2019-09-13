Низька самооцінка заважає жити, будувати кар’єру та особисте життя. Тож як підняти самооцінку? Факти ICTV пропонують 7 способів.

1. Не забувайте про сильні сторони

Складіть список своїх сильних якостей та того, що у вас виходить справді добре. Необов’язково записувати тільки якісь супер якості. Підійдуть і цілком буденні: підтримую порядок на робочому столі, маю гарну память, вітаю друзів з днем народження. Щотижня перечитуйте цей список і старайтесь вносити туди нові пункти.

Розвивайте свої сильні сторони, досягайте цілей у важливих для себе сферах. Подайте заявку на участь у марафоні, якщо добре бігаєте. Гарно готуєте? Запрошуйте частіше друзів у гості. Реальні досягнення – підвищують самооцінку.

2. Не будьте занадто сурові до себе

Самооцінка не стане вищою від постійної самокритики. Замість того, щоб критикувати, навчіться співчувати собі.

Щоразу, коли будете незадоволені собою, уявіть на вашому місці друга та подумайте, щоб ви йому сказали у цій ситуації. Як правило, ми більше схильні співчувати друзям, ніж самим собі. І в такий спосіб легше запобігти зниженню самооцінки.

Пам’ятайте: ідеальних людей не буває, всі ми робимо помилки і не завжди вони трапляються з нашої вини.

3. Займіться своїм зовнішнім виглядом

Чим більше ви задоволені своїм зовнішнім виглядом, тим впевненіше себе відчуваєте. Спробуйте скинути декілька кілограм, зробіть нову зачіску чи змініть імідж. Якщо ви жінка, спробуйте нову помаду чи тіні.

4. Почніть частіше посміхатися

Від низької самооцінки недалеко і до депресії. Посмішка ж робить життя яскравішим і позитивнішим, піднімає настрій і заряджає оптимізмом. А оптимізм – одне з найкращих способів підняти впевненість в собі. Приводів для посмішки набагато більше, ніж ви думаєте. Маленький секрет – шукайте позитив у дрібницях.

Читайте: Як повірити в себе: Каменських у купальнику дала три поради

5. Не спілкуйтеся з токсичними людьми

Ваше оточення впливає на вас більше, ніж ви думаєте. Тому краще звести до мінімуму спілкування з людьми, які бачать в житті лише негативні моменти. Кумунікуйте з тими, на кого хочете бути схожі. Спілкуйтеся з впевненими в собі людьми якомога частіше – це допоможе підвищити самооцінку.

6. Почніть робити добро

Коли ви робите щось хороше для когось, ви наповнюєтесь внутрішньою силою. Крім того, коли інші вас цінують, це неминуче підвищує вашу самооцінку.

7. Знайдіть собі заняття до душі

Це може бути спорт, який закаляє силу волі та зміцнює дух. Або ж творчість: малюйте, пишіть вірші, навчіться грати на гітарі. У творчості немає обмежень – тут кожен може самостверджуватися як хоче. Ще один спосіб як підвищити самооцінку – медитація. Навіть 5 хвилин без думок допоможуть відновити гармонію внутрішнього стану, повернути самооцінку на потрібний рівень.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, як стати щасливим.