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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 13 вересня

13 вересня іменини Олександра, Геннадія, Івана, Мирона, Михайла. Що можна та чого не варто робити у цей день, читайте на сайті Факти ICTV.

Яке сьогодні свято: іменини 13 вересня

13 вересня День ангела святкують чоловіки з іменем Олександр, Геннадій, Іван, Мирон та Михайло.

У давнину люди спостерігали за мешканцями водойм: якщо жаби скачуть на берег і вдень квакають, а риби вистрибують з води – на дощ.

З цього часу на городах збирають коренеплоди: моркву, буряк, картоплю.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 13 вересня

  • Журавлі 13 вересня курличуть і летять по небу неспішно – осінь буде тривалою і теплою.
  • Журавлі летять на південь не клином, а поодинці – згідно з прикметами, чекай неврожаю в наступному році.
  • Якщо людина народилася 13 вересня, то в якості талісмана може носити амулет з лазуритом.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень

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