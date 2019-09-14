Яким буде 14 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сьогодні розпочинається двотижневий період вшанування предків. День підходить для поминання.

Енергії сприяють будь-яким родовим практикам і трансформаціям, пов’язаним із родом і родовою кармою.

Сьогодні енергії дня можуть підштовхувати на сумнівні, ризиковані справи, загалом подібного плану дії доречні, але важливо усвідомлювати, з якою метою вони робляться, інакше у майбутньому можна пошкодувати про зроблене, якщо немає чистих помислів.

Добре займатися садом, також підходять роботи, пов’язані з водою.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Варто уникати важливих починань і спілкування з владними людьми, наприклад з керівництвом.

Сприятливий час для завершення справ.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, підстригання нігтів.