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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 14 вересня

14 вересня іменини святкують Марфи, Наталії та Тетяни.

Яке сьогодні свято: іменини 14 вересня

14 вересня в україні відзначають низку свят. Серед них День українського кіно, День фізичної культури та спорту України, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День мобілізаційного працівника в Україні.

Церковні свята 14 вересня:

  • Церковне новоліття
  • Преподобного Сімеона Стовпника і матері его Марфи
  • Мучениць 40 дів і мучеників Аммуна, вчителя їхнього
  • Праведного Іісуса Навина
  • Всеблаженної ікони Божої Матері

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Іменини святкують сьогодні Марфи, Наталії та Тетяни.

Раніше Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.

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