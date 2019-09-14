14 вересня іменини святкують Марфи, Наталії та Тетяни.

14 вересня в україні відзначають низку свят. Серед них День українського кіно, День фізичної культури та спорту України, Всесвітній день надання першої медичної допомоги, День мобілізаційного працівника в Україні.

Церковні свята 14 вересня:

Церковне новоліття

Преподобного Сімеона Стовпника і матері его Марфи

Мучениць 40 дів і мучеників Аммуна, вчителя їхнього

Праведного Іісуса Навина

Всеблаженної ікони Божої Матері

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Іменини святкують сьогодні Марфи, Наталії та Тетяни.

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