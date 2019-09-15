Всенародний день батька в Україні відзначають 15 вересня. Про історію свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Всенародний день батька в Україні відзначають 15 вересня. Це свято не офіційне, а дату запропонували громадські організації.

Міжнародний день батька святкують у третю неділю червня, а традиція почалася в США. Там він святкувався з 1966 року. Крім того, 8 травня 2019 року Кабмін заснував свято в Україні в цей же день.

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Однак, в нашій країні поряд з Національним святом, виявляють повагу і цій даті.

Привітання з Днем батька:

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

*****

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

*****

Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному – татом!

Тож усім тим з батьків,

Хто дітьми гордий і славний,

Даруємо море віршів,

Поздоровлень цунамі!

Раніше Факти ICTV писали, що 15 вересня іменини у Антона, Богдана, Демида, Івана, Оксани, Леоніда, Миколи, Михайла, Пилипа, Серафима, Федора та Юліани.