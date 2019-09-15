Всенародний день батька в Україні відзначають 15 вересня. Про історію свята – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Всенародний день батька в Україні відзначають 15 вересня. Це свято не офіційне, а дату запропонували громадські організації.
Міжнародний день батька святкують у третю неділю червня, а традиція почалася в США. Там він святкувався з 1966 року. Крім того, 8 травня 2019 року Кабмін заснував свято в Україні в цей же день.
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Однак, в нашій країні поряд з Національним святом, виявляють повагу і цій даті.
Привітання з Днем батька:
В день святковий цей, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло!
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Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
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Тут не важливий диплом
І квиточок з зарплатою:
Всім дано стати батьком,
Але не кожному – татом!
Тож усім тим з батьків,
Хто дітьми гордий і славний,
Даруємо море віршів,
Поздоровлень цунамі!
Раніше Факти ICTV писали, що 15 вересня іменини у Антона, Богдана, Демида, Івана, Оксани, Леоніда, Миколи, Михайла, Пилипа, Серафима, Федора та Юліани.