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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 15 вересня

Яким буде 15 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День підходить для більшості творчих справ.

Сьогодні бажано віддати перевагу спокійним, заспокійливим заняттям, а будь-які агресивні дії та вирішення спірних питань краще відкласти на інший день.

Фізичні навантаження не завадять, але не перестарайтеся.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Бажано не упустити момент і приділити увагу своєму здоров’ю – сприятливо все, що стосується лікування та оздоровлення.

До слова, детальний гороскоп на вересень для Фактів ICTV склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

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