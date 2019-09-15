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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 15 вересня

15 вересня іменини у Антона, Богдана, Демида, Івана, Оксани, Леоніда, Миколи, Михайла, Пилипа, Серафима, Федора та Юліани. Що можна та чого не варто робити у цей день, читайте на сайті Факти ICTV.

15 вересня

15 вересня День ангела святкують Антон, Богдан, Демид, Іван, Оксана, Леонід, Микола, Михайло, Пилип, Серафим, Федір та Юліана.

У народі цей день вважали нещасливим. Навіть худобу намагалися не виганяти з двору – щоб не накликати біду.

До 15 вересня достигала журавлина, тому зазвичай жінки та діти, вільні від роботи, йшли до лісу збирати ягоди.

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У церкві шанували пам’ять мученика Маманта, його батьків Руфіни та Феодота, які зазнали гонінь через те, що були прихильниками християнської віри. Їх кинули до темниці, де обоє померли.

Народні прикмети на 15 вересня

  • Червоний захід – скоро вдарять перші морози.
  • Дощ іде 15 вересня – осінь буде сухою.
  • Якщо людина народилася 15 вересня, то в якості талісмана йому слід носити нефрит.
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