Американська компанія Gateway Fondations планує відкрити перший в історії космічний готель з можливістю грати у баскетбол і стрибати на батуті.

Компанія Gateway Fondations планує розмістити готель на орбіті планети.

Космічна станція Von Braun вироблятиме різну величину штучної сили тяжіння.

– Розважальні заходи на борту включатимуть баскетбол із низьким тяжінням, батут із низьким тяжінням та скелелазіння. Крім того, на станції будуть доступні ресторани, бари, влаштовуватимуть концерти, покази фільмів та навчальні семінари, – розповів старший дизайнер космічної станції Von Braun Тім Алаторр.

Читайте: Україна дозволить приватним компаніям запускати ракети в космос

Запуск готелю планується до 2025 року. Розробники очікують близько 100 відвідувачів щомісяця.

– Хоча на початку космічні подорожі зможуть дозволити собі лише заможні, кінцева мета — зробити цей досвід відкритим для всіх, — сказав Алаторр.

До речі, уперше в історії космонавти спробували зіграти в теніс в невагомості.

Джерело: ABC News