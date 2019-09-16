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День народження Бі Бі Кінга – Google випустив дудл

Google випустив дудл з нагоди Дня народження американського блюзового музиканта Бі Бі Кінга.

День народження Бі Бі Кінга – Google випустив дудл

Сьогодні, 16 вересня, виповнюється 94 роки від Дня народження американського блюзового гітариста і вокаліста Бі Бі Кінга.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображено музиканта з гітарою. Якщо натиснути на картинку, то з’являється відео.

Бі Бі Кінга називали королем блюзу, а його ім’я було внесено до списку 100 найкращих гітаристів всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Всього дискографія музиканта налічує більше 40 платівок.

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Впродовж кар’єри Бі Бі Кінг зумів розвинути один з найбільших впізнаваних гітарних стилів. Тому був володарем низки нагород, серед яких кілька премій Grammy.

До слова, Бі Бі Кінг помер у 2015 році у віці 89 років. Він був хворий на цукровий діабет.

В останні роки Бі Бі Кінг не записував нові альбоми і не давав великих концертів. Його прощальний гастрольний тур пройшов у 2006 році.

Раніше Google випустив дудл з нагоди Дня народження співачки Сезарії Евори.

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