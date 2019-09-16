Каким будет 16 сентября для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День сприятливий для творчої діяльності. Може виникати підвищена емоційність і чутливість до подій – важливо берегти свій стан. Небажані сьогодні якісь психоемоційні навантаження: ризиковані заходи, подолання труднощів і перешкод. Емоції сьогодні можуть змінюватися досить швидко.

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Підходить все, що приносить баланс, спокій, задоволення. Бажано займатися будь-якою творчістю. Також можуть принести задоволення покупки і похід по магазинах.

Можна приділити увагу питанням здоров’я і лікування.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.