Гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Енергетичні та фінансові ресурси в ці дні витрачаються імпульсивно, але з’являються несподівано. Заняття, пов’язані з планомірністю і послідовністю дій, що вимагають посидючості та старанності, краще перенести на інший час. Ваш талант лідера знайде своє застосування: вдалий період, щоб повести за собою навколишніх. Зараз не час вносити необхідні корективи в чинні проекти.

Гороскоп для Тельців

У цей період варто навести лад у своїх фінансових справах. З’являються можливості заробити і правильно вкласти кошти. Це час для стабілізації як звичайних справ, так і для людських взаємин. Вдалі дні для укладення довгострокових угод і договорів. Постарайтеся не вмішувати в роботу своїх рідних, інакше можете отримати з їх боку опір та осуд.

Гороскоп для Близнюків

З’являється безліч приводів для розмов, обміну новинами, ділових переговорів. Сприятливо йтиме робота з інформацією, підвищиться здатність до навчання і будь-яких інтелектуальних занять. Може виникати спокуса бігти в різні боки одночасно, братися одразу за багато справ, паралельно використовувати кілька джерел інформації. У цій непотрібній метушні ви ризикуєте втратити головне. Проте є шанс легко впоратися з купою дрібних поточних проблем.

Гороскоп для Раків

Ваша здатність об’єктивно сприймати дійсність зменшиться. Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї або думки. Незібраність і нервозність може призвести до провалу ділових переговорів. Підвищена вимогливість до навколишніх може зіпсувати особисті та сімейні стосунки. З дітьми краще дотримуватися дистанції, бо вони чутливі до вашого поганого настрою. Для розумової праці цей період несприятливий.

Гороскоп для Левів

Підвищена творча активність, яка буде проявлятися в розробці нових ідей і правильному використанні свого таланту. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу ваших співробітників. Хороший період для службових і творчих відряджень, зав’язування корисних знайомств.

Гороскоп для Дів

Ваші міркування сильно впливають на почуття – і навпаки. Тому в аргументах і висновках часто присутні симпатії та антипатії. В цей час удосконалюється мистецтво керування людьми за допомогою слова. Красиві слова, вчинки, зовнішня поступливість і те, що називають хорошими манерами дозволяють, отримувати від людей бажане. У ці дні зростає кількість зустрічей як ділових, так й особистих.

Гороскоп для Терезів

Очікується невеликий приплив грошей. У сфері романтичних стосунків спостерігається поліпшення, можете ухвалити рішення про офіційний шлюб. Найкраще у вас виходить спілкування на душевній основі, пошук взаєморозуміння, отримання підтримки впливових людей. Хороший період для презентацій, будь-яких заходів, пов’язаних з мистецтвом і модою. Ви привертаєте до себе увагу різних людей, а це може стати нагодою до пліток і непорозумінь.

Гороскоп для Скорпіонів

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність до реалізації або ж розумова рухливість. Легше будуть долатися перешкоди, ви зможете взяти ініціативу в свої руки, щоб завоювати прихильність давно бажаного партнера. Фінансові операції, завдяки загостреності чуття, будуть доведені до успішного завершення. Прагнення до творчої реалізації допоможе вам вирішити багато проблем і завдань. Сприятливий період для бізнесу, початку нових проектів.

Гороскоп для Стрільців

З’являються нові ділові партнери, зав’язуються корисні знайомства. Підвищується контактність, рухливість, ви відчуєте легкість у вираженні ваших почуттів. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення і вдосконалення. Продуктивний обмін думками, брифінги, конференції. Хороший період для відряджень, укладення угод, підписання контрактів і інших важливих паперів. Робота з документами може принести клопоти, але завершиться вдало.

Гороскоп для Козерогів

Завищені потреби до партнера і мінливість настрою можуть нашкодити стосункам, а також принести розлад у родині. Непорозуміння, необгрунтовані ревнощі, завищена самооцінка стануть причиною напруженої обстановки, яка може призвести до розставання. У цей період характерна втрата почуття реальності, що загрожує непотрібній розтраті грошей. Можливі виробничі сварки, непорозуміння особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі.

Гороскоп для Водоліїв

Протягом цього періоду відчуваєте внутрішню свободу, радість та впевненість у собі. Шукаєте душевності, відвідуєте друзів і знаходите в житті найкращі сторони. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, кохання, шлюбу і сімейного життя, для всього прекрасного та естетичного, для соціальної активності. Ці дні будуть сприятливими для купівлі дорогих речей, а також для залагодження суспільних і фінансових справ.

Гороскоп для Риб

У вас занадто великі вимоги до життя, вам хочеться поліпшити своє становище. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких будуть фінансові втрати. Вам складно володіти собою, що призводить до імпульсивних, різких та агресивних реакцій. Відсутність дисциплінованості та здатності пристосовуватися призводять до неконструктивних дискусій з керівництвом. Через ризиковані рішення з негативними результатами можна дійти до втрати довіри, наслідком чого може стати звільнення з роботи.