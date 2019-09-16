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Погода в Україні на 16 вересня (КАРТА)

Майже по всій території України 16 вересня погода обіцяє бути хмарною з проясненнями.

Погода в Україні на 16 вересня (КАРТА)

На заході та півночі України очікується хмарна погода з проясненнями, крім Тернопільської та Івано-Франківської області, в яких пройдуть дощі. Температура повітря у цих регіонах буде 20-24 вдень, 8-11 вночі.

У центральних та східних регіонах також буде хмарно з проясненнями. Повітря прогріється до 24 вдень, та 10 вночі.

Читайте: Топ-7 порад, як не захворіти восени

На півдні протримається спекотна погода. Температура вдень до 27, а вночі до 12.

Раніше Факти ICTV розповідали, якою буде погода восени в Україні.

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