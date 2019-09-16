21–22 вересня у Києві на території Арт–заводу Платформа вдруге відбудеться міжнародний конвент сучасної поп–культури Comic Con Ukraine 2019.

Минулого року фестиваль відвідало понад 20 тис. фанатів серед яких поціновувачі коміксів, анімації, кінематографу, відеоігор та літератури. Цьогоріч фестиваль очікує ще більше гостей, зіркових селебріті та учасників з усього світу.

Хедлайнерами фестивалю стануть Джон Ромеро, Крістофер Ллойд та Денні Трехо. Окрім цього, на фестивалі плануються соціальні заходи, які допоможуть відвідувачам фестивалю відчути себе справжніми супергероями. Організатори пропонують долучитися до таких соціальних активностей:

Допомога безпритульним тваринам

Найбільшу увагу буде приділено притулкам для тварин та благодійним фондам. Усі вони розмістять свої стенди у петзоні, де будуть не лише розповідати про діяльність, а й приймати внески, продавати цікавий мерч та заохочувати забрати додому нового улюбленця.

Важливо зауважити, що на фестивалі проходитиме конкурс дог-косплею Dog Cosplay Contest, переможці якого отримають цінні призи (реєстрація відкрита до 18 вересня).

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Допомога дітям

Обидва дні фестивалю кожен відвідувач зможе підтримати фонд Таблеточки, придбавши на стенді фірмову продукцію та колекційні вироби. Також створено колабораційний мерч, усі кошти з продажу якого будуть передані підопічним фонду Таблеточки.

Еко-тема також хвилює причетних до Comic Con

Саме тому за підтримки організації No Waste Ukraine кожен відвідувач фестивалю зможе правильно відсортувати сміття на станціях сортування, отримати консультацію про сортування вдома, прослухати лекцію та придбати еко-товари багаторазового використання.

За усіма соціальними активностями, можливостями та новинами слідкуй за хештегом #бутисупергероємлегко.

Це й дійсно легко, коли все відбувається у такій неймовірній атмосфері підтримки та розуміння. Змінюй свій світ разом з Comic Con Ukraine 2019!

До слова, Факти ICTV писали про те, як пройшов Comic Con Ukraine у 2018 році.