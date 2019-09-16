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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 16 вересня

16 вересня іменини святкують Іван, Петро, Олексій, Андрій, Михайло, Ілля, Костянтин і Сергій. Про свята і народні прикмети на 16 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято: іменини 16 вересня

16 вересня День ангела відзначають Іван, Петро, Олексій, Андрій, Михайло, Ілля, Костянтин і Сергій.

Крім того, в цей день відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 16 вересня: 

  • Темні хмари на небі – буде сильне зниження температури.
  • Побачити після заходу сонця вогник червоного кольору – бути великій біді.
  • Якщо спалити стару річ, то з нею і злидні згорять.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень

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