16 вересня іменини святкують Іван, Петро, Олексій, Андрій, Михайло, Ілля, Костянтин і Сергій. Про свята і народні прикмети на 16 вересня – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

16 вересня День ангела відзначають Іван, Петро, Олексій, Андрій, Михайло, Ілля, Костянтин і Сергій.

Крім того, в цей день відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

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Народні прикмети на 16 вересня:

Темні хмари на небі – буде сильне зниження температури.

Побачити після заходу сонця вогник червоного кольору – бути великій біді.

Якщо спалити стару річ, то з нею і злидні згорять.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на вересень.