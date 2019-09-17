День рятувальника в Україні відзначають 17 вересня. Привітайте тих, хто щодня ризикує життям заради нашої безпеки, оригінальними картинками від Фактів ICTV.

День рятувальника України відзначають щорічно 17 вересня. Свято започаткував президент України Віктор Ющенко 12 вересня 2008 року указом №830/2008.

Українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день Ікони Божої Матері, що зветься Неопалима Купина, яка є покровителькою пожежників і рятувальників.

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Не забудьте привітати всіх тих, хто щодня ризикує здоров’ям і життям заради безпеки навколишніх. Для цього Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з Днем рятувальника.











День рятувальника 2019 – привітання в картинках / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019 року.