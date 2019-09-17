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Факти / Lifestyle

День рятувальника 2019 – привітання в картинках

День рятувальника в Україні відзначають 17 вересня. Привітайте тих, хто щодня ризикує життям заради нашої безпеки, оригінальними картинками від Фактів ICTV.

День рятувальника 2019 – привітання в картинках

День рятувальника України відзначають  щорічно 17 вересня. Свято започаткував президент України Віктор Ющенко 12 вересня 2008 року указом №830/2008.

Українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день Ікони Божої Матері, що зветься Неопалима Купина, яка є покровителькою пожежників і рятувальників.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Не забудьте привітати всіх тих, хто щодня ризикує здоров’ям і життям заради безпеки навколишніх. Для цього Факти ICTV створили оригінальні картинки з привітаннями з Днем рятувальника.

  • День рятувальника 2019
  • День рятувальника 2019
День рятувальника 2019 – привітання в картинках / 3 фотографии

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019 року.

Фото: ДСНС, Dreamstime

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