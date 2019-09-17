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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 17 вересня

Яким буде 17 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День гарно підходить для творчої активності. Бажано уникати агресивної та емоційної діяльності, а також рутинної зосередженості.

Також на сьогодні не варто призначати старт нових проектів або важливі події, особливо ті, які пов’язані з підвищенням на роботі. Спілкування з керівництвом бажано відкласти.

У цей день може легше даватися навчання. Однак не варто перевантажувати себе і важливо подбати про фізичну та емоційну підтримку.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня

Рекомендується виключити інтоксикації будь-якого роду.

Несприятливим вважається стрижка волосся, початок поїздок і подорожей, а також надягання нового одягу і прикрас.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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