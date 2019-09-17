Перший сезон серіалу Кріпосна отримав неабияку популярність серед глядачів. Найкрасивіші місця зйомок серіалу, де можна відпочити, зібрали у матеріалі Факти ICTV.

Український серіал Кріпосна здобув неабияку популярність не лише на території країни, а й за її межами.

Він розповідає про місто Ніжин Чернігівської області XIX століття, де проживає заможний поміщик Червінський, у власності якого – молода, витончена і прекрасна кріпачка Катерина Вербицька.

Костюмовану драму знімали на території 496 об’єктів по всій Україні.

Найкрасивіші місця країни, де відбувалися зйомки серіалу Кріпосна, зібрали у матеріалі Факти ICTV.

Національний історико-культурний заповідник Качанівка

Качанівський парк є одним з найбільших пейзажних садів України та Європи. Створений 1981 року на основі палацового ансамблю та парку дворянської садиби.

На території маєтку збереглися кілька десятків старовинних будівель: флігелі, Георгіївська церква, альтанка Глінки, будинок садівника.

Де знаходиться: Чернігівська область, Ічнянський район, село Качанівка.

Як дістатися: рейсовими автобусами Київ-Качанівка. Відправляються з автовокзалу на Дарниці, з Чернігова, з Ніжина і з Прилук.

Вхід на територію заповідника – 15 грн. Вартість екскурсії залежить від кількості осіб у групі. Ціна – від 30 грн.

Національний музей народної архітектури та побуту

Музей Пирогово просто неба в Пирогові розташований на околиці Києва. Це місцевість площею 150 га, на якій розташовано більше 300 експонатів, зібраних зі всієї території Ураїни.

У музеї представлені шість головних етнографічних зон України – Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Карпати, Поділля і Таврія.

Де знаходиться: Київ, вул. Академіка Тронька (Пирогів)

Як дістатися: від станції метро Либідська – тролейбус №11; від Бессарабського ринку – маршрутне таксі №156; від Ленінградської площі, станції метро Дружби народів – маршрутне таксі №172; від станції метро Академмістечко – маршрутне таксі №576; від станції метро Лук’янівська – маршрутне таксі №496.

Вартість: дорослий квиток – 50 грн, дитячий – 30 грн.

Києво-Печерська лавра

Найбільший музейний комплекс України, на території якого знаходиться 144 споруди, 122 з яких – пам’ятки історії і культури. Серед них – два унікальних підземних комплекси, храми, пам’ятки архітектури XI–XIX століття, численні виставкові приміщення.

Належить до Семи чудес України.

Де знаходиться: Київ, вул. Лаврська, 9

Як дістатися: найбільш зручний спосіб – доїхати до станції метро Арсенальна. Від станції метро можна пройтися пішки через парк Вічної Слави або доїхати автобусом №24 (24А), тролейбусом №38, маршрутним таксі №470. Зупинка громадського транспорту Києво-Печерська лавра.

Вартість: вхід на територію коштує 80 грн.

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Шоколадний будиночок

Збудований у 1901 році за проектом головного архітектора Києва Володимира Ніколаєва на замовлення відомого промисловця та мецената Семена Могильовцева, який жив у ньому до 1917 року.

Отримав свою назву через брунатний колір. Також особняк облицьований рустом, немов плитками шоколаду.

Де знаходиться: Київ, вул. Шовковична, 17/2.

Як дістатися: доїхати до станції метро Хрещатик, а звідти піднятися вгору вулицею Інститутською.

Вартість: 30 грн.

Тернопільський Версаль – палац Вишневецьких

Розташований у містечку Вишнівець на Тернопільщині. Палац Вишневецьких є архітектурною пам’яткою XVIII століття загальнодержавного значення. Це колишня резиденція останнього представника князівського роду Вишневецьких.

Вишнівецький палац був одним із найбільших в Україні, де зберігалась найбільша приватна колекція стародруків XV століття. Стіни його кімнат були покриті китайським шовком та оздоблені золотом. Тут побували всі тогочасні імператори, королі та князі Європи.

Де знаходиться: смт Вишнівець, Тернопільська область

Як дістатися: доїхати до палацу Вишневецьких зручно на авто. Через Вишнівець пролягає автотраса М19 (Е85), яка сполучає це містечко з Чернівцями, Тернополем, Дубном, Луцьком. Прямуючи з Чернівців або Тернополя, біля в’їзду в Вишнівець за річкою повернути ліворуч (якщо з Луцька або Дубна – праворуч, не доїжджаючи до мосту). Головна дорога приведе до палацу.

Автобусом без пересадок до Вишнівця можна доїхати з Чернівців, Тернополя, Дубна, Луцька, Івано-Франківська.

Вартість: 80 грн.

До слова, раніше Факти ICTV писали, куди поїхати на День незалежності.

Фото: Dremstime, Пам’ятки України, Шоколадний будинок