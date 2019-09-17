Бізнес-книги популярні як серед підприємців-початківців, так і серед акул ділового світу. Факти ICTV підготували топ-10 книг про бізнес, які варто почитати.

Читайте, розвивайтесь і успіх не змусить себе чекати. Пропонуємо рейтинг 10 найкращих книг ділової літератури, які стали безперечними лідерами в цьому жанрі.

1. Джош Кауфман – Сам собі MBA. Самоосвіта на 100%.

МВА (магістр бізнес-адміністрування) – кваліфікаційний ступінь в менеджменті, яка вказує на здатність людини керувати бізнес-процесами, створювати ефективні рішення для підприємництва у сфері маркетингу. Однак Джош Кауфман, володар ступеня, стверджує: якщо сам не захочеш навчитися – жодне навчання не допоможе. Автор детально розглядає різні життєві ситуації, а також надає вичерпні відповіді на актуальні для будь-якого бізнесмена запитання.

2. Джон Міллер – Проактивне мислення. Як прості запитання можуть круто змінити вашу роботу і життя.

Джон Міллер – відомий бізнес-тренер та засновник консалтингової компанії QBQ – готовий поділитися з читачами принципами проактивного мислення. Чи знали ви, що причина більшості проблем – у головах учасників подій? А більшість перешкод до успіху є надуманими, внутрішніми блоками і комплексами.

Для того, щоб досягти високих результатів, необхідно змінити свої погляди на речі і звикнути до особистої відповідальності. Про те, як змінити своє ділове життя на краще – читайте у книзі.

3. Брайан Моран і Майкл Леннингтон – 12 тижнів у році. Як за 12 тижнів зробити більше, ніж інші встигають за 12 місяців.

Планувати слід не на 12 місяців (як ми найчастіше це робимо), а на 12 тижнів. Це дозволить зберегти мотивацію і істотно підвищити ефективність планування як такого. Всім, хто стикався з проблемою невиконаних планів і зірваних термінів, – до прочитання обов’язково.

4. Мег Джей – Важливі роки. Чому не варто відкладати життя на потім.

Фінансова інфантильність – велика проблема сучасного суспільства, безвідповідальна юність і безцільно прожита молодість часто стає базисом для перманентного низького рівня життя. Вік з 20 до 30 років – найбільш продуктивний, і витрачати ці роки на різні дурниці – непробачно. У кожної людини є 10 років на те, щоб закласти фундамент для багатого і успішного життя в майбутньому.

5. Джек Кенфілд, Ліс Хьюітт і Марк Віктор Хансен – Цілісне життя.

Ключові навички для досягнення ваших цілей Як можна досягти мети, якщо ця мета не встановлена? Це неможливо. Ця проста істина стала основою для цієї книги. Якщо вам вдасться своє життя підпорядкувати руху від однієї мети до наступної, більш високої, – успіх гарантовано.

6. Стівен Кові – Сім навичок високоефективних людей.

Потужні інструменти розвитку особистості У книзі Стівена Кові описано сім навичок високоефективних людей, які відмінно підійдуть творчим людям,

7. Джейсон Фрайд і Девід Хенссон – Remote: офіс не обов’язковий.

Автори бестселера Rework, Джейсон Фрайд і Девід Хайнемайєр Хенссон, у своїй новій книзі докладно розкажуть, чому «білі комірці» можуть поступово відвикати від обов’язкових походів в офіс.

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8. Уолтер Айзексон – Стів Джобс.

Стів Джобс – без сумніву легендарна особистість, діяльність якої заслуговує уваги. Уолтер Айзексон цікаво, в легкій формі розповідає читачеві про становлення і життєвий шлях великого проводиря Apple, якому вдалося без перебільшення підкорити весь світ.

9. Дейв Креншоу – Міф про багатозадачність. До чого призводить прагнення все встигнути.

Всі ми знаємо байку про лебедя, щуку та рака, але рідко замислюємося, що у нашому повсякденному житті ситуація виходить вельми схожа. Від різноспрямованих прагнень і намагань досягати різних цілей «багатозадачному режимі людина тільки даремно втрачає час і творчий потенціал. Дейв Креншоу дає прості і слушні поради про те, як слід позбавлятися від спроб запровадити у своєму житті багатозадачність, а також розмірковує про ефективну організацію процесу досягнення цілей.

10. Пітер Друкер – Ефективний керівник.

Пітер Друкер – відомий американський економіст і публіцист, нагороджений високою нагородою, Президентською медаллю Свободи за досягнення у сфері менеджменту. Прості, але дієві правила Друкера допоможуть працювати на керівній посаді ефективно і привести компанію до успіху.