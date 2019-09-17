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У роботі Google стався збій

У ніч на 17 вересня в роботі Google стався збій. Проблема не обійшла стороною й українців.

У роботі Google стався збій

В ніч з 16 на 17 вересня о 3.37 за київським часом в роботі Google стався збій.

Збій спостерігався в деяких європейських країнах, зокрема у Великій Британії, а також в США, Австралії та Японії.

Читайте: Хакери можуть дізнатися пароль за звуками клавіатури – експерти

Крім того, на роботу Google скаржилися і в Україні. Проблеми спостерігалися в Києві, Дніпрі та Харкові.

Раніше Факти ICTV писали, як захистити персональні дані на мобільному телефоні і вберегтися від шахраїв.

Фото: Unsplash

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