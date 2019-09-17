Офіційно представили флагманський смартфон NEX 3 від компанії VEVO, який не має бічних кнопок для управління.

Рамки смартфона Vivo NEX 3 дуже тонкі, завдяки чому дисплей займає 99,6% фронтальної поверхні гаджета.

Таке рішення призвело до того, що стандартних бічних кнопок для управління смартфоном тут немає. Замість цього він отримав сенсорну систему Touch Sense, а сканер відбитку пальців вбудований в екран.

Діагональ екрану NEX 3 складає 6,89 дюйма, а роздільна здатність – 2256 х 1080 пікселів.

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Новинка отримала процесор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, графічний прискорювач Adreno 640 і 8/12 ГБ оперативної пам’яті залежно від версії.

Смартфон має потрійну камеру, головним компонентом якої є датчик на 64 Мп.

Залежно від обсягу пам’яті і підтримки 4G і 5G Vivo NEX 3 обійдеться в $710-$880 (17,6 тис. грн-21,8 тис. грн).

В AnTuTu гаджет вже протестували на продуктивність і він набрав 493 787 балів, що стало рекордом.

До слова, компанія Huawei представила смартфон Nova 5T, який працює на операційній системі Android Pie.

Джерело: The Verge

Фото: Gagadget.com