Пріоритетною країною для заробітків за кордоном для українців залишається Польща. Як заробляти в Польщі більше $3-5 тис. – читайте в матеріалі.

У Польщі працює майже півмільйона українських заробітчан. Від початку року 484 тис. громадян України легально працевлаштувалися.

Експерти на ринку праці говорять, що насамперед польські роботодавці зацікавлені у працевлаштуванні українців у промисловій, будівельній та транспортно-логістичній галузях.

Заробітна плата в Польщі залежить від рівня освіти, стажу і досвіду, місця працевлаштування, власності підприємства (приватне або публічне) та його величини.

Якщо говорити про робочі спеціальності, то найбільше тут заробляють оббивальники меблів – від $2,5 тис.

Водії категорії С+Е, які перевозять вантажі Європою, отримують до $3 тис. Щоправда, для цього потрібно знати польську або англійську мову на комунікативному рівні.

Середня зарплата звичайного водія становить від $2 тис.

Непогана оплата праці також у зварювальників, але вона залежить від методу зварки, а також у будівельних електриків та електромеханіків.

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На значно більшу зарплатню можна розраховувати за наявності освіти. Так, керівники на виробництві або будівництві можуть заробляти від $3 тис.

Висока зарплата також у лікарів – від $3 тис. Вона залежить від рівня клініки і міста. Аналітики комп’ютерних систем і програмісти також можуть розраховувати на гідну оплату праці – від $3 до $4 тис.

Особливо популярною і високооплачуваною є професія IT-архітектора. Якщо працівник хоче отримувати від $4 до $5 тис. – йому варто обрати саме цей напрям роботи за кордоном.

До речі, високі зарплати отримують працівники ЗМІ та зв’язків з громадськістю. Так, у Варшаві працівники цієї сфери можуть розраховувати на заробітну плату в середньому від $3 тис.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як заробляти більше 20 тис. грн без освіти.