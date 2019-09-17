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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 17 вересня

17 вересня іменини святкують Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір і Юліан.

Яке свято 17 вересня

На 17 вересня припадає День ангела, який відзначають Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір та Юліан.

Також 17 вересня щорічно в Україні відзначають День рятівника, який встановили 12 вересня 2008 року указом президента.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 17 вересня: 

  • Не можна говорити фразу Я не боюся вогню. Це допоможе не постраждати від пожежі.
  • Відправитися в гості – до біди.
  • Якщо день буде непогожий і дощовий – варто чекати сухої осені.

До слова, Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019 року.

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