17 вересня іменини святкують Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір і Юліан.
На 17 вересня припадає День ангела, який відзначають Олександр, Василь, Григорій, Олена, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір та Юліан.
Також 17 вересня щорічно в Україні відзначають День рятівника, який встановили 12 вересня 2008 року указом президента.
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Народні прикмети на 17 вересня:
- Не можна говорити фразу Я не боюся вогню. Це допоможе не постраждати від пожежі.
- Відправитися в гості – до біди.
- Якщо день буде непогожий і дощовий – варто чекати сухої осені.
До слова, Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019 року.
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