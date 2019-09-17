Скільки коштує оренда квартири в Чехії, за скільки можна купити житло в цій країні і скільки там заробляють – далі у матеріалі.

Українка Марічка 5 років тому переїхала в Чехію. Вона розповіла, чому з зарплатнею у €1000 на місяць у Чехії складно вижити.

За словами Марічки – Чехія і справді більш щедра на зарплати, ніж Україна, в середньому тут платять за працю €1000 на місяць. Але на ці гроші, каже українка, тут не розживешся, особливо, якщо винаймаєш квартиру.

Оренда житла у Празі вимагає майже половини бюджету середньостатистичної сім’ї. От наприклад оренда двокімнатної квартири десь в спальному районі буде коштувати вам приблизно €700. Все залежить, звісно, від ремонту та місця розположення. А от ще €700 вам доведеться заплатити маклеру і ще €700 за заставу для власника квартири.

Втім, каже Марічка, у Чехії цілком реально купити власне житло. Місцеві банки дають вигідні кредити, треба лише назбирати на перший внесок – 20% від загальної вартості нерухомості.

Трикімнатна квартира тут коштує близько 4 млн крон, а це приблизно €200 тис. Відповідно вам треба зібрати 20% від цієї суми. Але потім банк готовий надати вам кредит під 2%.

Читайте: Скільки коштує зняти квартиру в Києві: ціни по районах

Чехія – класична представниця Європи, принаймні в питаннях оподаткування. Тут, як і багатьох європейських країнах, ухилитися від сплати грошей державі дуже непросто, а точніше дуже дорого.

А ще в Чехії є дуже досить дивні для українця податки, про існування деяких Марічка навіть не здогадувалася, допоки не переїхала сюди. Наприклад, кожного року платять податок за собаку та податок за радіо і телебачення.

Більше дивіться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

До речі, раніше ми писали, як і де купити авто в Європі.