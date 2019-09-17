Як економити гроші, не купувати те, що вам не потрібно, і правильно розподіляти гроші у сімейному бюджеті – читайте корисні лайфхаки у матеріалі Фактів ICTV.

Як економити гроші, якщо ви і так завжди зі складною натяжкою доживаєте до наступної зарплати. Можливо, ви просто не вмієте правильно розподіляти власний бюджет.

Звичайно, ви можете сказати, що купуєте лише найнеобхідніше. І, так, іноді дозволяєте собі відпочити з друзями, потішити себе. Не часто. Адже не можна себе обмежувати, правильно?

Економити – значить витрачати з розумом.

Але, якщо ви записуватимите КОЖНУ свою покупку, то у кінці місяця переконаєтеся, що багато речей були хвилинною слабкістю, яка забрала частину корисного бюджету. Перевірте це в кінці поточного місяця.

Саме слово “економія” зовсім не означає, що ви станете жити бідно, що відмовлятимете собі у всьому, щоб тільки назбирати необхідну суму на більш потрібну річ.

Ні, економити гроші означає навчитися мистецтву правильно і розумно розподілити свій бюджет таким чином, щоб навіть трохи грошей вам вистачало на все, що потрібно, та ще й залишилося на літню відпустку.

До речі, читайте також, як накопичити на відпочинок.

“Занадто багато людей витрачають гроші, які вони насилу заробили, на речі, які їм не потрібні, щоб вразити людей, які їм не подобаються.” Вілл Роджерс

Ми підготували вам кілька порад, які повинні допомогти вам навчитися розумно економити і підкажуть, як вести сімейний бюджет.

Жодних кредитів і кредитних карт

Ви не зможете раціонально співвідносити доходи і витрати, якщо житимете в борг.

Наявність у гаманці кредитної картки лише посилює бажання купити непотрібну річ, але ж запозичені у банку кошти доведеться рано чи пізно віддавати, а це – черговий удар по вашому бюджету.

І взагалі, менше використовуйте банківські карти. Численні дослідження показують, що постійне використання банківських карток може призвести до втрати контролю над своїми витратами.

Адже вам теж набагато легше розлучитися з незримими цифрами, ніж з реальними папірцями, правда?

Ні шкідливим звичкам

Це допоможе вам не лише заощадити гроші, але ще і здоров’я вберегти.

Наприклад, відмова від куріння може заощадити вам чимало коштів, особливо якщо порахувати, скільки пачок цигарок ви купуєте за тиждень, місяць або рік. А це дуже хороша мотивація.

Може, ви вже випалили і пропили ціле авто, яке так хотіли.

Економимо на комунальних

Встановіть нарешті лічильники на воду і газ, купуйте лише енергозберігаючі лампи і не забувайте вимикати світло там, де вас немає.

До речі, ви знали, що повністю завантажена пральна машина споживає менше води і електроенергії, а холодильник менше “мотає”, якщо в нього не ставити гарячі страви.

Складайте списки

Плануйте покупки. Це зручно робити за допомогою мобільних додатків.

Це захистить вас від забудькуватості. Адже, якщо ви забули купити мочалку або пачку чаю, вам доведеться повернутися наступного дня в магазин. І вам точно захочеться прихопити до необхідної речі що-небудь ще.

І, так, наїдайтеся перед походом за продуктами.

Інвестуйте у майбутнє

На чому економити не можна, так це на вкладеннях у своє майбутнє. Людина повинна щодня вчитися чомусь новому, займатися саморозвитком. Кожен з нас повинен без зайвих нагадувань бути готовий вбирати нові знання, стежити за своїм зовнішнім виглядом і здоров’ям.

Ходіть на курси, лекції, форуми, читайте більше книг і зустрічайтеся з цікавими успішними людьми.

“Старші завжди радять молодим відкладати гроші. Це погана порада. Не збираєте п’ятаки. Вкладайте у себе. Я в житті не заощадив і долара, поки не досяг сорока років.” Генрі Форд

Як вести сімейний бюджет

Найбільш популярним способом, як економити гроші, є правило 4 конвертів.

Цей метод навчить правильно вести сімейний бюджет і забути про надлишкові витрати.

Уявімо якусь сімейну пару. Як їм почати вести спільний бюджет? І так:

Рахуємо загальну суму доходів. Вичитуємо 10% на майбутні фінансові цілі, мрії й інвестиції. Все, ці гроші є недоторканними.

Далі відраховуємо суму на необхідні місячні витрати (інтернет, світло, телефон, комунальні, кредит тощо).

А тепер все, що у вас залишилося на руках, розподіляємо по 4 конвертах. 1 конверт – сімейний бюджет на тиждень.

Тепер завдання пари – не перевищувати ліміт і забути про ті 10%, навіть якщо дуже хочеться звідти потягнути трішки. І жодних “потім покладу назад”.