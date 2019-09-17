Центр Києва. Чоловіки у костюмах супроводжують VIP-персону. По боках ще й охоронці з автоматами. Раптом постріл і команда лягти. За мить перестрілка і кілька вибухів. Звичайна столична вулиця перетворюється на поле бою.

Це легенда, за якою проходили змагання кращих бодігардів .

12 команд, бодігарди з Грузії, Румунії, Сербії, Йорданії та навіть Китаю. Таку концентрацію сек’юриті зустрінеш хіба що на міжнародному саміті.

Кожен пункт програми – наче сцена з голлівудського бойовика.

На умовній червоній доріжці – десятки бажаючих подарувати квіти чи взяти інтерв’ю. Всі деталі в полі зору. І ось спроба замаху.

Такі випадки вже були в історії. Найвідоміший замах – на Рональда Рейгана у 81-му році. Бодігарди собою закрили президента і заштовхнули в лімузин.

Другий етап – рукопашний бій. Це тест для будь-якого тілоохоронця – перш ніж володіти зброєю, треба навчитися володіти тілом.

Читайте: Змагання з бодігарду: що це таке і хто приймає участь

Лі Сю – бодігард з Пекіну, охороняє чиновників та бізнесменів. За 30 років роботи врятував не одне життя. Зізнається, графік роботи напружений, тож до чемпіонату готувався по вихідних.

Та покласти на лопатки – це не тільки чоловіча справа

Глядачі оживилися щойно побачили дві жіночі команди. Офіцер податкової поліції Дніпра Катерина Васильєва – майстер спорту з рукопашного бою.

Якщо гасло першого дня – покажи, як володієш тілом, то другого – як керуєш автомобілем. Біля стадіону Олімпійський – справжній Форсаж.

Найвищий пілотаж – 1 хв 10 секунд показав бодігард з охорони президента Молдови. Запевняє: найголовніше – зберігати спокій і контролювати адреналін.

На третій день знову запахло порохом. Цього разу від справжніх набоїв. І тут вже немає місця дискусіям суддів – лише статистика: або влучив, або ні.

Сергій – Бодігард з охорони українського президента. Набирає 98 балів зі 100.

Ексклюзивно для Фактів тижня Сергій привідкриває завісу тонкощів охорони найголовнішої людини в країні.

Останній етап чемпіонату – буквально прописаний кров’ю. Це пошук вибухових пристроїв в автомобілі.

В два рази швидше за відведений час впорались силовики Укрзалізниці – нещодавно сформований підрозділ, що реагує на надзвичайні ситуації на коліях та вокзалах.

Впродовж всього чемпіонату виділялась команда Білорусі, яка підтискала лідерів, але врешті показала поганий результат в оперативній їзді. Третє місце зайняли бодігарди з Грузії, друге – віддали Молдові. Переможцем же чемпіонату стала служба безпеки президента України.

До слова, як в Україні пройшов перший матч із поло.