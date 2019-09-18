Яким буде 18 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Сьогодні до 15.42 – вдалий час для деструктивних справ, наприклад можна розібрати завали, провести зачистки і будь-які очисні заходи, навіть певного роду войовничий настрій дуже підходить і сприяє вирішенню питань, коли потрібно щось зрушити з мертвої точки.
Щире, спонтанне реагування може дати поштовх у справах, а також розрулити якусь ситуацію. Краще обирати творчий і неординарний підхід. Нові починання недоречні, так само як скидання негативу на людей.
Енергії досить динамічні, і якщо чиясь думка не влаштовує – це не привід одразу боротися і доводити своє, бажано спокійно вирішувати питання. Деструктивність сьогодні доречна саме в діяльності, а не у стосунках.
Вдалими можуть бути процедури, пов’язані з дієтами і очищенням організму.
Читайте: Гороскоп на тиждень з 16 до 22 вересня
На дорогах і за кермом важливо бути більш уважними і пильними, реагувати м’якше.
Приймати важливі рішення сьогодні небажано, а якщо рішення вже давно зважувалися – змінювати їх не варто.
Несприятливо: початок поїздок і подорожей, надягання нового одягу і прикрас, підстригання волосся.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.