Які продукти можна їсти на ніч, розповідають Факти ICTV

Список продуктів, які можна їсти на ніч:

Кисломолочні продукти

Молоко

Яйця

М’ясо птиці

Біла риба

Тушковані овочі

Ягоди

Кисломолочні продукти (кефір, сир, кисле молоко або натуральний йогурт) можна їсти на ніч. Єдине, варто врахувати, що порція цих продуктів не повинна перевищувати 200 грам.

Тепле молоко не тільки містить білок, але і триптофан (амінокислота, яка заспокоює і викликає сонливість). Після такої вечері ви зможете відмінно виспатися.

Яйця. Їх можна з’їсти не більше 2 штук. Можете просто зварити круто або зробити омлет.

М’ясо птиці можна їсти не більше 100-150 грам в порції. У курки і індички практично немає вуглеводів, так що така вечеря не відкладеться на ваших боках або стегнах.

Біла риба. З того, що можна з’їсти на ніч, варто звернути увагу на тріску, щуку або хека.

Овочі можна як тушкувати, так і готувати на пару або в мультиварці. Найголовніше не додавати масли і не сильно солити в процесі приготування.

Ягоди можна їсти на ніч не більше 100 грам.

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