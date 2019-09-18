Компліменти – універсальний спосіб завоювати серце дівчини або, як мінімум, її прихильність. Факти ICTV розібралися, як робити компліменти дівчині та вміло користуватися цією ефективною “зброєю”.

Що таке комплімент та його основні правила

Комплімент – форма похвали щодо зовнішнього вигляду, вчинків, умінь чи особливостей характеру. Найчастіше комплімент для дівчини те, що вона сама про себе думає. Оскільки мало хто вміє читати думки, пропонуємо основні правила компліменту у діловому та особистому спілкуванні:

Зосередьтеся на внутрішніх якостях

Жінки більше цінують компліменти, в яких хвалять їхні внутрішні якості. Хоча їм також приємно чути слова щодо зовнішності, жіночності, освіти, кар’єри, харизми. Найвищий рівень майстерності – хвалити не річ, а смак та вміння комбінувати одяг. Чим особистіший комплімент, тим він цінніший.

Будьте щирими

Найважливіше в майстерності компліменту – щирість. Які б приємні слова ви не говорили – дівчина повірить в них тільки, якщо ви в них вірите. Очі, жести, тон голосу, вираз обличчя – все це має підтверджувати ваші слова. Якщо дівчина запідозрить вас в нещирості, бажання вразити обернеться проти вас.

Говоріть конкретно, а не узагальнено

Комплімент має бути максимально конкретним. Навіть банальну фразу можна конкретизувати, і вона вже звучатиме по-іншому. Наприклад, замість простого Гарно виглядаєш можна сказати Гарно виглядаєш! Червона сукня підходить під темний колір твого волосся.

Знайте міру

Компліменти дівчині мають бути короткими і простими, складатися з однієї-двох думок. Варто також знати міру з кількістю похвал. Краще не гнатися за кількістю, а зосередитися на якості.

Як не образити дівчину?

Не всі компліменти дівчині однаково приємно чути. Слова, які цілком прийнятні для чоловіка, можуть засмутити та образити дівчину. Розглянемо варіанти, яких варто уникати:

Двозначність. Можна сказати: У цій сукні ти виглядаєш дуже стрункою, а дівчина подумає, що в іншому одязі у неї помітні проблеми з вагою. Акцент на недоліках. Мені подобаються дівчата з формами – такі, як і ти. Позитивна реакція на таку фразу навряд чи буде. Згадка про вік. Час над тобою не владний, Гарно старієш – звучить нібито непогано, але будь-які згадки про вік дівчини – не найкращий спосіб їй догодити. Вульгарність. Компліменти щодо грудей, п’ятої точки чи натяки на інтим – занадто особисті і скоріше збентежать, аніж викличуть приємні емоції.

Загалом, щоб зробити ідеальний комплімент, треба враховувати, наскільки ви близькі з дівчиною, особливості її характеру та почуття гумору. І не забувайте про головну умову – щирість.

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