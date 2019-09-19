Компанія Huawei представила у Мюнхені нове покоління смартфонів – Mate 30 і Mate 30 Pro – без сервісів Google через санкції США.

Huawei презентувала в Мюнхені Mate 30 і Mate 30 Pro.

Їх головна відмінність від інших смартфонів компанії – немає сервісів Google (Gmail, Youtube або карти).

Замість них Huawei запропонувала власний інтерфейс, який дозволить отримувати доступ до деяких додатків Google.

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Характеристики:

Mate 30 Pro оснащений 6,53-дюймовим дисплеєм-водоспадом із закругленими кутами, в Mate 30 – плоским екраном на 6,62 дюйма;

у Mate 30 Pro акумулятор на 4500 мА*Ч, у Mate 30 – на 4200 мА*Ч;

обсяг оперативної пам’яті 8 ГБ, ємність для вбудованої становить 128 ГБ або 256 ГБ;

обидва смартфона мають процесор Huawei Kirin 990 з вбудованим 5G-модемом;

у Mate 30 Pro немає фізичних клавіш регулювання гучності – вони тепер сенсорні, і дозволяють регулювати гучність по обидва боки;

підтримка технології локального затемнення DC Dimming, а також 100% охоплення колірного простору DCI-P3;

Набір камер Mate 30 Pro: основна 40 МП (Ultra-Wide Cine, 18 мм, f/1.6), додаткова теж на 40 МП (ширококутний об’єктив, 27 мм, f/1.8, max ISO 409600, OIS), 8 МП телевік (3-кратний оптичний зум, 5-кратний гібридний, 30-кратний цифровий, 80 мм, f/2.4, OIS), сенсор глибини 3D Depth Sensing Camera;

в Mate 30 теж чотири модулі: 16 МП (f/2.2), 40 МП (ширококутний, f/1.8), 8 МП (телевік, f/2.4, OIS) і лазерний фокус;

сканер відбитків пальців інтегрований у дисплей, є система розпізнавання особи, яка використовує для роботи ІК-датчик;

обидва смартфона працюють під управлінням Android та фірмової оболонки EMUI, але без сервісів від Google;

є M-Pen – стилус для роботи з новими смартфонами.

Попередні продажі почнуться 20 вересня. Mate 30 коштує €799, Mate 30 Pro – від €1099 до €2095 (в залежності від моделі).

Наприкінці серпня Huawei представила новий смартфон – Nova 5T.

Фото: Huawei Mobile