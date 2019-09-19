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Факти / Lifestyle

День осіннього рівнодення 2019 – дата

День осіннього рівнодення у 2019 році припадає на понеділок 23 вересня.

осіннє рівнодення

У день осіннього рівнодення 23 вересня тривалість дня і ночі буде однаковою на всій Землі і становитиме 12 годин.

Це відбувається тому, що Сонце перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі в південну.

З 23 вересня день ставатиме коротшим аж до дня зимового сонцестояння – 22 грудня.

Після осіннього рівнодення починається друге бабине літо. У народі цю пору називають золота осінь, яка триває до 14 жовтня.

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Здавна, у день осіннього сонцестояння наші предки спостерігали за погодою.

За народними повір’ями, яка погода буде у цей день, такою буде і вся осінь. А ще народні прикмети кажуть, що чим сухіший і тепліший вересень, тим пізніше настане справжня зима.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли День вчителя 2019 в Україні.

Фото: Dreamstime

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