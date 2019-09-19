Концерти, виставки і танці закрутять жителів Києва у вирі подій. Куди піти у цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.
Цими вихідними кияни зможуть відвідати концерт хіп-хоп виконавця Ярмака або сходити на виставку Harley-Davidson.
Ярмак
Зелений театр
21 вересня, 19.00
Вартість: 350-700 гривень
Купити квитки можна тут.
Уже цієї суботи відбудеться концерт популярного серед української молоді хіп-хоп артиста. Він давно зачепив слухачів своїми вдумливими текстами пісень і яскравим виконанням.
Сальвадор Собрал
Жовтневий палац
20 вересня, 19.00
Вартість: від 400 гривень
Купити квитки можна тут.
Перед початком вихідних можна відвідати концерт переможця Євробачення 2017, португальського співака Сальвадора Собрал. Концерт пройде у супроводі найкращих джазових музикантів Португалії.
Виставка мотоциклів Harley-Davidson
Вулиця Серпнева, 21/1, Феофанія
14-15 вересня
Вартість: 100-200 грн
Потрібно пройти попередній запис на сайті.
У Києві пройде найбільша у Європі приватна колекція мотоциклів Harley-Davidson. Модельний ряд представлений екземплярами з 1912 року.
У колекції понад 20 унікальних моделей мотоциклів: ралійних, військових і цивільних.
Red Bull Dance Your Style
Арка Дружби народів
22 вересня, 17.00
Подробиці на сайті
Цієї неділі відбудеться національний фінал чемпіонату світу з вуличних танців – Red Bull Dance Your Style. Це міжнародне змагання у форматі батлів один на один під непередбачувані запальні хіти і серед різних стилів вуличного танцю від house і vogue до hip hop і breaking.
Головні судді – глядачі, які і визначать переможця, який вже у жовтні поїде представляти Україну на Світовому фіналі у Парижі.
Kiev Tango Project
Національна філармонія України
21 вересня, 19.00
Вартість: 500 грн
Купити квитки можна тут.
Київський камерний оркестр разом з Kiev Tango Project представить ексклюзивну програму під назвою Танго з оркестром. Кожен концерт Kiev Tango Project – це яскрава незабутня подія, оскільки його музиканти, закохані у танго, постійно експериментують.
До речі, Факти ICTV писали, куди піти у вересні у Києві.