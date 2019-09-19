Концерти, виставки і танці закрутять жителів Києва у вирі подій. Куди піти у цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Цими вихідними кияни зможуть відвідати концерт хіп-хоп виконавця Ярмака або сходити на виставку Harley-Davidson.

Ярмак

Зелений театр

21 вересня, 19.00

Вартість: 350-700 гривень

Купити квитки можна тут.

Уже цієї суботи відбудеться концерт популярного серед української молоді хіп-хоп артиста. Він давно зачепив слухачів своїми вдумливими текстами пісень і яскравим виконанням.

Сальвадор Собрал

Жовтневий палац

20 вересня, 19.00

Вартість: від 400 гривень

Купити квитки можна тут.

Перед початком вихідних можна відвідати концерт переможця Євробачення 2017, португальського співака Сальвадора Собрал. Концерт пройде у супроводі найкращих джазових музикантів Португалії.

Виставка мотоциклів Harley-Davidson

Вулиця Серпнева, 21/1, Феофанія

14-15 вересня

Вартість: 100-200 грн

Потрібно пройти попередній запис на сайті.

У Києві пройде найбільша у Європі приватна колекція мотоциклів Harley-Davidson. Модельний ряд представлений екземплярами з 1912 року.

У колекції понад 20 унікальних моделей мотоциклів: ралійних, військових і цивільних.

Red Bull Dance Your Style

Арка Дружби народів

22 вересня, 17.00

Подробиці на сайті

Цієї неділі відбудеться національний фінал чемпіонату світу з вуличних танців – Red Bull Dance Your Style. Це міжнародне змагання у форматі батлів один на один під непередбачувані запальні хіти і серед різних стилів вуличного танцю від house і vogue до hip hop і breaking.

Головні судді – глядачі, які і визначать переможця, який вже у жовтні поїде представляти Україну на Світовому фіналі у Парижі.

Kiev Tango Project

Національна філармонія України

21 вересня, 19.00

Вартість: 500 грн

Купити квитки можна тут.

Київський камерний оркестр разом з Kiev Tango Project представить ексклюзивну програму під назвою Танго з оркестром. Кожен концерт Kiev Tango Project – це яскрава незабутня подія, оскільки його музиканти, закохані у танго, постійно експериментують.

До речі, Факти ICTV писали, куди піти у вересні у Києві.