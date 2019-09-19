19 вересня правослані українці відзначають свято Михайлове чудо. Воно присвячене диву, створеному архістратигом Михаїлом у місті Хони, коли він врятував від руйнування місцеву церкову. Про традиції і заборони у цей день – в матеріалі Фактів ICTV.

Згідно з легендою, в античному місті Ієраполь було цілюще джерело, поруч з яким християнин Архип побудував храм – на знак подяки архангелу Михаїлу за зцілення його дочки від сліпоти.

До нього сходилися люди з усієї округи, щоб позбутися від своїх недугів. Навіть невіруючі після побаченого починали вірити у Бога і Христа.

Але це не сподобалося язичникам, і вони вирішили знищити його, об’єднавши дві гірські річки і затопивши потоком води цю місцевість.

Тоді Архип став молиться архангелу Михаїлу, щоб той врятував церкву від невіруючих.

Святий почув молитви і з’явився на землю. Він вдарив мечем по горі, утворивши в ній ущелину і відвівши воду від храму. Місто, де відбулося це диво, стало називатися Хони (ущелина або отвір).

Традиції свята

У цей день потрібно обов’язково сходити до церкви і помолитися архангелу.

І не забудьте поставити свічку за архангела. Якщо зробити все правильно, то будуть виконуватися всі ваші бажання. А просити у Михаїла прийнято про здоров’я і щастя своїх близьких.

Також на Михайлове чудо треба ходити у гості з усією родиною. При цьому кожен повинен принести хоча б одну страву.

Сприятливо залагоджувати всі непорозуміння і йти на компроміс у сварці з рідними. Тому обов’язковим ритуалом на Михайлове чудо є обійми і братання.

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Заборони на Михайлове чудо

Категорично забороняється працювати – Бог покарає.

Не можна сваритися і лаятися. Вважається, що весь негатив повертається своєму власникові втричі. Тому в цей день потрібно обов’язково помиритися зі своїми друзями і родичами, якщо ви з ними були у сварці.

На Михайлове чудо не можна викидати залишки їжі – краще віддати їх безхатченкам або тваринам.

Кажуть, що у цей день небажано мити голову – можна “змити розум”.

Прикмети на Михайлове чудо

Прийшов Архангел Михаїл – чекай перших заморозків.

Якщо листя на верхівці берези ще зелені – до ранньої зими.

Сині хмари ввечері – до зміни погоди.

Якщо листя осики лягає вгору лицьовою стороною – до холодної і довгої зими, якщо навиворіт – чекай теплої зими, а якщо і так і сяк – зима буде помірною.

У Михайлів день на деревах іній – зима буде сніжною.

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