Яким буде 19 вересня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Сприятливий час для занять з дітьми.

День змішаних енергій: з одного боку, вітається активність а з іншої – сильно перенапружуватися не потрібно. Важливо дотримуватися міри за своїми відчуттями. День несприятливий для старту чогось важливого і нового, можна займатися справами і просувати вже розпочате.

Здатність постояти за себе, відстояти свої інтереси сьогодні може проявитися, і важливо робити це з чистими намірами, не намагаючись за рахунок інших потішити своє его. Дипломатичності у спілкуванні, швидше за все, бракуватиме. Активні і численні соціальні контакти бажано виключити. А якщо намічаються важливі переговори, то враховуйте специфіку, щоб коригувати бесіду. Сьогодні бажано бути максимально чесними, щирими як з собою, так і з оточуючими.

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Якщо хочеться влаштувати собі відпочинок, то краще це зробити через активність і якусь діяльність – пасивність небажана.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, стрижка волосся, брати і давати гроші в борг.

До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на вересень 2019 року для всіх знаків зодіаку.