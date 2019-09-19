19 вересня іменини святкують Всеволоди, Дениси, Кирили, Макари, Давиди, Андрії, Дмитри, Костянтини, Івани, Михайли, Фекли.

Сьогодні, 19 вересня, православні християни святкують Михайлове Чудо.

Архангел Михайло широко шанується не тільки у православній традиції, але і у католицькій. Про нього було складено безліч історичних переказів – про порятунок, про подвиги та про зміцнення віри.

Прикмети 19 вересня. Цього дня прибирали цибулю, але намагалися всі роботи завершити до обіду, а найкраще – не працювати зовсім, оскільки це обіцяє нещастя.

19 вересня відзначають також День народження дружелюбного електронного символу, так званий День народження смайлика.

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Вважається, що після цього дня повинні початися ранкові заморозки.

Іменини святкують сьогодні Всеволоди, Дениси, Кирили, Макари, Давиди, Андрії, Дмитри, Костянтини, Івани, Михайли, Фекли.

До речі, Факти ICTV публікували календар свят на вересень 2019 року.