Усе, що потрібно знати про пиво, як обрати напій і як правильно його пити – в матеріалі Фактів ICTV.

Пиво – один із найдревніших напоїв у світі. Імовірно, його навчилися готувати в епоху неоліту – в 9500-х роках до н. е. Спробуємо Вас здивувати ще більшою кількістю нових фактів про пиво.

Як правильно пити пиво

Для початку оберемо сорт пива. Наприклад, темне і гірке пиво містить невелику кількість цукру, а біле пиво – сухе. Хмільне світле пиво більш гірке.

Солодове пиво більш ароматне, з нотами карамелі, злаків і смаженого солоду.

Далі варто звернути увагу на його температуру, адже ароматизовані напої подають при 5°, пшеничне біле пиво – 6-8 °, темне – 9 °.

Лайфхак для поціновувачів

Пиво необхідно подавати в охолодженій посуді. Перед подачею потрібно потримати келих в холодильнику, а якщо на це немає часу, то просто потримайте посудину під струменем холодної води.

Також для кожного сорту пива існує свій сосуд. Світле пиво наливають у високий келих-конус, а кулястий ідеально підходить для темного пива. У гранованих келихах подають білі сорти пива. Для пива з пишною піною підходить пивний кухоль пінта.

Як обрати закуски:

Світле пиво: мідії, тартар з м’яса, смажене м’ясо

Пшеничне біле пиво: овочеві салати, риба, морепродукти, фрукти

Темне пиво: устриці, суші, дичина, шоколадний мус

Яке пиво найсмачніше

Звичайне пиво, яке продається в магазинах, в процесі виробництва піддається обробці, що кардинально змінює не тільки смак, але і склад цього напою, таким чином, змінюючи і його властивості.

Живе пиво не піддається ні фільтрації, ні хімічній, ні термічній обробці, а отже, повністю зберігає всі якості пива, процес приготування якого тільки що завершено. І якщо раніше цей напій був доступний тільки професійним пивоварам, то сьогодні живе пиво можна купити без проблем.

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Відносно крафтового пива, то це традиційні і унікальні рецепти пивоварів. Серед такого пива кожен може підібрати щось своє і спробувати незвичайні поєднання.

5 найбільш незвичайних пив світу

Криваве пиво

Компанія Short’s Brewing додає в пиво томатний сік і приправляє його насінням селери, чорним перцем, свіжим хроном і кропом. У підсумку виходить пивний варіант Кривавої Мері.

“Неземне” пиво

До складу Celest-jewel-ale входять мінерали з Місяця. У місячних каменях, крім унікальності, є і практичний сенс – склад солей у місячному пилу сприяє процесу ферментації в пиві.

Золоте пиво

У Чехії пивовари розмістили в порожній пляшці найтоншу смужку золотої фольги довжиною 8 см і вагою 0,018 г, яку потім роздрібнили під напором пивного струменя.

Пиво має яскравіший колір і відмінний смак. Коштує такий дорогоцінний напій 13 євро.

Молочне пиво

Ідея виробляти молочне пиво під назвою Білк, яке на 30% складається з молока і на 70% з пива, прийшла в голову власнику алкогольного магазину на Хоккайдо (Японія). До нього за допомогою в утилізації молока звернулися друзі-фермери. В результаті недовгих роздумів на світ з’явився новий напій – молочне пиво. Процес виробництва цього пива нічим не відрізняється від виробництва звичайного. На смак це теж пиво, але тільки з ароматом молока.

Rocky Mountain Oyster Stout (Скелясті гори устриць)

У складі Rocky Mountain Oyster Stout сім видів солоду, дорогий хміль, ячмінь, а ще для його приготування потрібні 11,5 кг бичачих яєць.

Все почалося з того, що у 2012 році пивовари вирішили пожартувати над своїми клієнтами, випустивши фейкове рекламне відео про пиво з бичачих яєць.

На подив авторів, ідея була сприйнята багатьма позитивно, що спонукало Wynkoop Brewing Company зробити казку бувальщиною. Якщо вірити відгукам, напій вийшов цілком пристойним, з характерним присмаком м’яса.

Найпивніші нації

Чехія – країна з найбільшим споживанням пива на душу населення. Якщо вірити статистиці, на кожного чеха припадає по 156,9 л. хмільного в рік, а це майже по півлітровій пляшці щодня!

На другому місці опинилася Ірландія (131,1 л), на третьому – Німеччина (115,8 л).

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, кому категорично не можна пити пиво.

Фото: stocksnap.io, unsplash, kumpelgroup, Today Show, WineStreet – LiveJournal