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Epic Games Store безкоштовно роздає шість відеоігор про Бетмена

Акція щедрості в Epic Games Store не припиняється, але цього разу безкоштовно пропонують забрати цілих шість відеоігор.

Бетмен в Epic Games Store

Epic Games Store пропонує до 26 вересня безкоштовно забрати колекції відеоігор Batman: Arkham Collection і Lego Batman Trilogy.

У кожну колекцію входить три відеоігри. Таким чином в Epic Games Store можна безкоштовно отримати шість відеоігор.

Забравши обидві добірки у вашій бібліотеці відеоігор опиняться:

  • Batman: Arkham Asylum;
  • Batman: Arkham City;
  • Batman: Arkham Knight;
  • Lego Batman: The Videogame;
  • Lego Batman 2: DC Superheroes;
  • Lego Batman 3: Beyond Gotham.

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Серія Arkham розповідає нову історію Темного лицаря, в якій Бетмену доведеться зіткнутися з Джокером, Страхопудалом, Двуликим, Загадочником і багатьма іншими лиходіями.

Серія Lego Batman познайомить гравців в більш жартівливій формі з Бетменом і його пригодами, а також дасть можливість побачити всесвіт DC за межами Готема.

Наступними безкоштовними відеоіграми в Epic Games Store стануть Everything і Metro 2033 Redux.

До слова, на виставці відеоігор Penny Arcade Expo представили новий геймплей відеоігри Cyberpunk 2077.

Фото: Epic Games Store

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