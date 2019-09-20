Акція щедрості в Epic Games Store не припиняється, але цього разу безкоштовно пропонують забрати цілих шість відеоігор.
Epic Games Store пропонує до 26 вересня безкоштовно забрати колекції відеоігор Batman: Arkham Collection і Lego Batman Trilogy.
У кожну колекцію входить три відеоігри. Таким чином в Epic Games Store можна безкоштовно отримати шість відеоігор.
Забравши обидві добірки у вашій бібліотеці відеоігор опиняться:
- Batman: Arkham Asylum;
- Batman: Arkham City;
- Batman: Arkham Knight;
- Lego Batman: The Videogame;
- Lego Batman 2: DC Superheroes;
- Lego Batman 3: Beyond Gotham.
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Серія Arkham розповідає нову історію Темного лицаря, в якій Бетмену доведеться зіткнутися з Джокером, Страхопудалом, Двуликим, Загадочником і багатьма іншими лиходіями.
Серія Lego Batman познайомить гравців в більш жартівливій формі з Бетменом і його пригодами, а також дасть можливість побачити всесвіт DC за межами Готема.
Наступними безкоштовними відеоіграми в Epic Games Store стануть Everything і Metro 2033 Redux.
До слова, на виставці відеоігор Penny Arcade Expo представили новий геймплей відеоігри Cyberpunk 2077.
Фото: Epic Games Store