Сезон відпусток у самому розпалі. 6 альтернативних варіантів, куди можна полетіти у відпустку, крім Єгипту, зібрали для вас Факти ICTV.

У відпустку їхати не обов’язково влітку. Можна знайти значно вигідніші і цікавіші варіанти для відпочинку восени або взимку. Поки ваші колеги мерзнутимуть в Україні, ви можете ніжитися на пляжах Червоного моря або Індійського океану.

Більшість туристів оманливо обирають один з найпопулярніших напрямків для відпочинку – Єгипет. Але досить часто скаржаться на поганий сервіс, високі ціни та знаходять ще безліч недоліків.

6 альтернативних варіантів, куди можна полетіти замість Єгипту, зібрали для вас Факти ICTV.

Шрі-Ланка

Тури на Шрі-Ланку стають популярними завдяки унікальній природі і незвичайній культурі країни. Шрі-Ланка ідеально підійде для любителів пляжного відпочинку, охочих спокійно відпочити від міської метушні, зайнятися водними видами спорту або сходити на екскурсію.

Ціна туру на шість днів для однієї людини за умови раннього бронювання – від 30 тис. грн, враховуючи авіапереліт.

Йорданія, Акаба

Місто Акаба – найбільший курортний центр Йорданії на Червоному морі. Тут вас здивують своєю красою кришталево чиста вода та коралові рифи. У Акабі також є можливість помилуватися скелями, які височіють над містом.

Крім того, звідси добре видно одразу три країни: Ізраїль, Єгипет і Саудівську Аравію. Це місто чистих пляжів, зелених пальм і бедуїнських нетрів.

Вартість туру для однієї людини восени на сім днів складе від 29 тис. грн.

Ізраїль, Ейлат

Ейлат розташований на березі Червоного моря. Його визнають одним з найпопулярніших ізраїльських курортів. Ейлат приваблює туристів красивим морем, великими сонячними пляжами і високою хвилею, яку так цінують любителі серфінгу.

До речі, Ейлат є оазисом посеред спекотної пустелі, тому тут можна помилуватися чудовими природними пейзажами.

Якщо ваша відпустка випадає на пізню осінь, до прикладу, листопад, то вартість туру для однієї людини становитиме від 20 тис. грн за сім днів.

ОАЕ

Влаштувати собі відпустку у теплих краях можна взимку. Якщо для цього ви вирішили обрати ОАЕ, то для пляжного відпочинку краще підійде курорт Фуджейра.

Цей емірат називають Східним узбережжям. На півночі він межує з горами Хаджар, на півдні – з сусідньою державою Оман. Фуджейра – єдиний з усіх еміратів, який виходить до Індійського океану. Коралові рифи приваблюють безліч туристів, які захоплюються підводним плаванням.

Вартість відпочинку взимку на курорті складе від 20 тис. грн за тиждень для однієї людини, враховуючи авіапереліт.

Таїланд

Найоптимальнішим та найбюджетнішим варіантом відпочинку є дешева Паттайя. Це найдинамічніший і один з найбільш відвідуваних курортів Таїланду. Причиною такої популярності є вдале розташування (до Бангкоку година їзди), демократичні ціни на житло, харчування і розваги.

За тропічну зиму тут доведеться викласти від 19 тис. грн за шість днів, включаючи авіапереліт.

Індія, Гоа

Гоа – головний курорт країни, який зовсім не схожий на інші райони Індії. Його узбережжя простягнулося на 110 км, утворивши 40 прекрасних пляжів. Штат ділиться на Північну і Південну частини, кордоном між якими слугує форт Агуада.

Якщо ви вирішили влаштувати собі відпочинок восени, то купити тур на Гоа на сім днів можна від 25 тис. грн для однієї людини, враховуючи переліт.

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