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Купити iPhone 11 в Україні: ціна та старт продажів

Коли стартує продаж iPhone 11 в Україні, а також за якою ціною їх можна буде придбати – в матералі Фактів ICTV.

Купити iPhone 11 в Україні: ціна та старт продажів

У світу 20 вересня стартують продажі смартфонів нового покоління від Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max. Їх можна придбати в магазинах Apple та в авторизованих роздрібних партнерів понад в 30 країнах.

Однак, продажі в Україні почнуться лише з жовтня. У мережі магазинів Фокстром продажу нових iPhone стартують 11 жовтня. В Allo смартфони можна буде купити ближче до середини жовтня, а Цитрусі  –  наприкінці жовтня.

Читайте: Apple представила iPhone 11 Pro з потрійною камерою

Ціни на нові iPhone 11 будуть відрізняться через обсяг пам’яті та комплектацію.

Ціни на iPhone 11 починатимуться орієнтовно від 25 тис. грн. Найдорожчою моделлю буде Apple iPhone 11 Pro Max 512GB – близько 62 тис. грн.

Традиційно напередодні початку продажів шанувальники продукції компанії Apple по всьому світі вишикувалися в черги, аби першими придбати новинки.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2019 році на вересневій презентації компанія Apple представила нові iPhone, новий iPad та новий годинник Apple Watch.

Фото: Getty Images

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