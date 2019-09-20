У вересні сильні магнітні коливання очікуються лише на початку місяця.
На початку вересня українців очікує магнітна буря з 31 серпня до 2 вересня, пік якої приходиться на перший день осені.
Сила магнітної бурі сягатиме першої категорії, тому її вплив на людей буде незначним.
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Серйозних магнітних коливань у вересні 2019, крім початку місяця, не прогнозується.
Зазвичай, у метеочутливих людей під час магнітних бур спостерігається нездужання, головні болі, проблеми з тиском, безсоння, дратівливість, апатія.
У цей період варто добре висипатися, регулярно провітрювати квартиру, пити більше води, частіше гуляти на свіжому повітрі.
Крім того, краще відмовитися від частого використання гаджетів і вживання алкоголю.
Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій?
- Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 47%, 222 votes222 votes 47%47%
- Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 30%, 139 votes139 votes 30%30%
- Ні – це все вигадки 12%, 57 votes57 votes 12%12%
- Звісно мають вплив, але несуттєвий 11%, 50 votes50 votes 11%11%
Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.