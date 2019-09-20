Погода в Україні у п’ятницю, 20 вересня, місцями буде сонячною, проте деяким регіонам доведеться приготуватися до опадів.
У західних областях України переважно буде хмарно з проясненнями, проте на Рівненщині все ж дощитиме. Температура вдень 12°…15°, вночі 4°…7°.
У північних та центральних регіонах очікуються опади. Вдень повітря прогріється до 15°, а вночі до 8°.
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На сході дощитиме лише на Харківщині. Температура повітря 14°…16° вдень та 4°…6° вночі.
На півдні варто очікувати опади жителям Одеської та Херсонської області. Повітря прогрієтеся до 17° вдень та до 9° вночі.
Факти ICTV писали про те, якої погоди в Україні варто очікувати восени 2019 року.
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