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Як відкрити YouTube-канал і зробити його прибутковим

YouTube-канал може бути не просто майданчиком для творчості, а ще й джерелом додаткового або навіть основного доходу. Як відкрити свій канал і зробити його прибутковим – читайте в матеріалі.

ютуб

Для того, щоб відкрити канал на YouTube, потрібно мати зареєстрований Gmail-аккаунт. Якщо ви досі цього не зробили, то переходьте на сторінку реєстрації і заповнюйте всі необхідні пункти. Це займе всього кілька хвилин.

Перед тим, як створити канал, ви повинні визначитися з нішею або темою вашого блогу, щоб знати, як його тематично оформляти, про що робити контент та на кого орієнтуватися.

Реєстрація YouTube-каналу передбачає такі кроки:

  • заходимо на стартову сторінку youtube.com;
  • натискаємо кнопку увійти і автоматично входимо з облікового запису Google;
  • після успішної авторизації переходимо в налаштування облікового запису YouTube у верхньому куті вікна;
  • переходимо у вкладку Загальна інформація, натискаємо Створити канал.

Після того, як  YouTube-канал зареєстрований, потрібно оформити сторінку. Адже саме від цього, зокрема,  залежить, чи підписуватимуться на вас користувачі.

Тому ваші наступні кроки – це встановлення аватару, шапки (фон, який бачать відвідувачі) і групування ваших майбутніх плейлистів.

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Щоб Youtube-канал зробити прибутковим, спершу вивчіть контент популярних блогерів. Зверніть увагу на те, як оформлена сторінка, як відсортовані відео, з якою періодичністю публікується контент.

Розподіляйте ролики за категоріями, щоб будь-яку тему було легко відшукати в конкретному плейлисті, а не гортати весь список.

На YouTube існує кілька способів монетизації роликів:

  • контекстна реклама – коли під час показу ролика з’являється оголошення, за перехід на яке власнику майданчика нараховуються гроші;
  • реклама у відео – рекламна заставка на початку, один або кілька роликів, які відкриваються під час перегляду, а також невелика згадка про продукт від автора ролика. Оплачуються тільки комерційні покази, тобто тільки ті, які переглянули до кінця.
  • платні лайки – отримати додаткову аудиторію можна, купивши лайк у популярного блогера.
  • розміщення оголошень в соцмережах.

Отримувати прибуток на YouTube можна, якщо ви розміщуєте там якісний контент.

Багато переглядів набирають огляди товарів, які ви тестуєте, або ж відео подорожей, де можна послухати щось нове про країну або дізнатися кілька лайфхаків.

Не менш популярними є розважальні відео. Особливо це ролики з дітьми або тваринами. Якщо ви експерт у будь-якій сфері, то також сміливо можете відкривати свій канал.

Варто пам’ятати про те, що канал не приноситиме вам прибутку, якщо там буде неунікальний і нецікавий контент.

Тому коли створюєте ролик, не забувайте про правило 15 секунд, протягом яких глядач або закриває відео, або продовжує перегляд.

І ще одна маленька порада – ваша аудиторіяце ваші перегляди і, відповідно, прибуток.

Тому не змушуйте її чекати на новий ролик. Випускайте відео з певною періодичністю, а ще краще робіть напередодні анонс майбутнього відео.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що YouTube покращить якість понад 1 тис. відомих кліпів.

Фото: Dreamstime

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